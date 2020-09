Angkat Kisah Pengagum Rahasia, Good Morning Everyone Rilis Single 'Biar Hanya Aku Yang Tahu'

Di lagu ini, beratnya menjadi pengagum rahasia digambarkan sang penulis melalui lirik dan notasi lagu yang bertolak belakang. Dalam lirik, diceritakan seolah sang pemuja rahasia bahagia dengan menggambarkan kekaguman dan keindahan yang ada di hadapannya.

Namun, notasi lagunya justru menggambarkan sebaliknya, terasa minor dan sedih.

"Dari luar, dia merasa kagum, senang, dan bahagia. Namun, di dalam hati, dia merasa sedih karena tak berani mengungkapkan. Persis seperti gambaran seorang pengagum rahasia," kata Yuli pada jumpa wartawan via Zoom, Jumat, 18 September 2020.

Vokalis Ichsan menceritakan, p roses pengerjaan lagu Biar Hanya Aku Yang Tahu dilakukan sekitar satu minggu.

Mereka merekam ulang dengan melibatkan Saunine Quartet untuk mengerjakan strings section.

Secara musik, Good Morning Everyone ongin membawa konsep semiakustik dengan orkestra yang lebih dominan. Liriknya diubah sedikit dari versi yang tahun 2015 menjadi lebih puitis.

Meskipun tidak ada referensi atau band khusus yang menjadi kiblat mereka dalam bermusik secara keseluruhan, tapi Good Morning Everyone tetap ingin menghadirkan nuansa tersebut di setiap rilisan lagu-lagunya.

"Mudah-mudahan kami bisa berkolaborasi dengan musisi lintas genre karena kami ingin menghasilkan lagu yang lebih fresh dan otentik," ucap Ichsan.

Terbentuk pada 2008, Good Morning Everyone merilis single secara independen berjudul Cheers Up We Have Changed. Ketika itu mereka mengusung genre pop punk.