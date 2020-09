Telah Tayang Perdana, Inilah 5 Fakta Film The Devil All The Time yang Dibintangi Tom Holland

PIKIRAN RAKYAT - Setelah melangsungkan penayangan perdananya di Netflix pada 16 September 2020, The Devil All the Time sukses menarik perhatian pencinta film.

Disutradarai oleh Antonio Campos, film The Devil All the Time berhasil menggaet sederet bintang ternama seperti Tom Holland, Sebastian Stan hingga Robert Pattinson.

Berikut 5 fakta menarik dari film The Devil All the Time:

1. Kisah diangkat dari buku novel.

Film The Devil All the Time berasal dari adaptasi Novel dengan judul sama karya Donald Ray Pollock.

Buku ini sebelumnya rilis perdana pada 2011 silam dan menjadi salah satu buku best seller.

2. Dibintangi oleh aktor dan aktris Hollywood terkenal.