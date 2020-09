Lagi-lagi Marvel Tunda Perilisan Film Black Widow, Disney Akui Belum Tentukan Tanggal Pasti

PIKIRAN RAKYAT - Marvel berencana kembali menunda perilisan film superhero, Black Widow.

Film Black Widow yang rencananya akan dirilis 6 November 2020 ditunda akibat Covid-19.

Black Widow yang dibintangi oleh Scarlett Johansson telah mengalami penundaan tayang beberapa kali. Awal kali, film ini ditenggatkan rilis pada Mei.

Hingga saat ini, Disney masih belum menentukan tanggal perilisan pasti Black Widow dan dampaknya pada film serial Marvel yang lain seperti Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dan Thor: Love and Thunder.

Selain Black Widow, Disney juga disebut sedang mempertimbangkan opsi lain dalam merilis animasi garapan Pixar, Soul.

Saat ini film animasi Soul masih dijadwalkan rilis di bioskop pada 20 November 2020. Sejumlah sumber menyebut ada peluang Soul akan ditayangkan ke Disney+, namun orang dalam Disney membantah hal itu.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bekasi.com dalam artikel, "Pecinta Marvel Harap Bersabar, Black Widow Kembali Tunda Perilisan Filmnya", kabar penundaan ini datang beberapa hari setelah Warner Bros juga mengumumkan penundaan dari Wonder Woman 1984 menjadi Desember.