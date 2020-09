Sinopsis Film House At The End of The Street, Tayang Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Film House at the End of The Street akan ditayangkan dalam program Bioskop Trans TV pada Jumat 18 September pukul 23.30 WIB.

House at the End of the Street merupakan sebuah film bergenre drama horor thriller yang dirilis pada 21 September 2012.

Film yang disutradarai oleh Mark Tonderai dan ditulis naskahnya oleh David Loucka bersama Jonathan Mostow ini diperankan Jennifer Lawrence, Max Thieriot dan beberapa artis lainnya.

Baca Juga: Hindari 4 Bentuk Kekerasan pada Anak, Bisa Hambat Pertumbuhan dan Kondisi Mental yang Buruk

Sinopsis House at the End of the Street

loading...

Film berkisah tentang Sarah (Elisabeth Shue) dan putrinya, Elissa (Jennifer Lawrence), yang pindah ke sebuah rumah yang berada di pinggiran kota.

Rumah tersebut diketahui tempat di mana satu keluarga dibunuh secara brutal oleh seorang gadis bernama Carrie-Anne (Grace Tucker-Duguay).

Empat tahun yang lalu, Carrie-Anne membunuh kedua orang tuanya dan melarikan diri ke hutan.

Baca Juga: Prestige Hadirkan Sedan Termewah Toyota ke Indonesia