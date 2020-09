Tayang 7 Oktober 2020 Mendatang, Ini Sinopsis Drama 'Tale of the Nine Tailed'

PIKIRAN RAKYAT - Drama dengan genre fantasi produksi tvN berjudul 'Tale of the Nine Tailed' akan mulai tayang perdana, Rabu 7 Oktober 2020 mendatang.

Drama 'Tale of the Nine Tailed' ini dibintangi oleh dua aktor tampan Lee Dong Wook dan Kim Bum.

Dalam drama Tale of the Nine Tailed dikisahkan seorang gumiho (rubah berekor sembilan) laki-laki bernama Yi Yeon yang menetap di kota.

Gumiho Yi Yeon diperankan oleh Lee Dong Wook dimana pernah memerintah sebagai penjaga pegunungan Baekdudaegang.

Yi Yeon melakukan perjalanan panjang dengan melintasi dua dunia dimana di dunia bawah Ia bekerja sebagai hakim yang menghukum monster pengganggu dunia manusia.

Yi Yeon memiliki saudara tiri Yi Rang yang setengah gumiho juga setengah manusia karena lahir dari manusia.

Sementara Gumiho Yi Rang melekat suatu emosi yang sangat tidak stabil dan tidak terkontrol hingga kemudian muncul konflik-konflik yang akan mengiringi dalam cerita.