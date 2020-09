Jadwal Acara tvN Asia 18 September 2020, Ini Sinopsis Drama Korea 'Flower of Evil' Episode ke-15

PIKIRAN RAKYAT - tvN yang dulu bernama channel M, menyiarkan berbagai program televisi Korea Selatan mulai dari variety show, drama Korea, hingga ke acara musik.

Hari ini tvN Asia akan kembali menayangkan drama Korea unggulannya, Flower of Evil yang sudah memasuki episode 15.

Flower of Evil episode 15 akan tayang pukul 20:45 WIB. Sebelumnya, pukul 19:25 WIB, penonton juga dapat menyaksikan Flower of Evil episode 14 yang di Korea sudah tayang kemarin malam.

Selain Flower of Evil, tvN Asia juga akan kembali menayangkan sejumlah program unggulan lainnya, seperti I-LAND Season 2, Summer Vacation, Hometown Flix, 100 Days My Prince, The Sixth Sense episode 1, dll.

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara tvN Hari Ini Jumat 18 September 2020, Ada Flower of Evil Episode 14 dan 15", berikut rangkaian program acara lengkap tvN Asia hari ini, Jumat, 18 September 2020:

Jam Tayang

00:45 Save Me, Ep 8

01:55 Flower Of Evil, Ep 14

03:20 The Sixth Sense, Ep 1

05:00 Flower Of Evil, Ep 14

06:15 New Journey To The West S6, Ep 4

07:55 House On Wheels, Ep 12

09:25 I-LAND S2, Ep 5

10:55 Flower Of Evil, Ep 14

12:10 Mother's Touch, Ep 99

13:25 Restaurant On Wheels, Ep 5

14:50 100 Days My Prince, Ep 1

16:10 100 Days My Prince, Ep 2

17:25 You Can Cook, Sam Kim, Ep 10

17:40 The Sixth Sense, Ep 1

19:25 Flower Of Evil, Ep 14

20:45 Flower Of Evil, Ep 15

22:00 Mother's Touch, Ep 100

23:15 House On Wheels, Ep 12