Angkat Kisah Tentang Broken Home, Arash Buana Rilis 'Teddy Bear'

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah pandemi, musisi Arash Buana berupaya untuk tetap produktif. Setelah merilis I'll Be Friends with You, Quarantine Love, See You Tomorrow, dan If U Could See Me Cryin' In My Room, kini Arash hadir dengan Teddy Bear.

Single ke-9 yang dirilis bersama label Alfa Records ini dibalut nuansa musik bedroom pop yang menjadi karakter musik Arash.

Arash mengungkapkan, lagu Teddy Bear ingin meningkatkan kepedulian anak muda terhadap keluarga broken home.

Menurut Arash lagu ini berkisah mengenai satu keluarga yang orangtuanya sering bertengkar hingga ayahnya melakukan kekerasan. Ibunya kemudian meninggalkan anak dan suaminya.

"Akibat yang terjadi di rumah sang anak menjadi depresi sehingga dianggap negatif orang-orang di sekitarnya. Padahal orang-orang tidak tahu betapa traumanya masalah itu untuk si anak," ungkap Arash via pos-el Kamis, 17 September 2020.

Lewat lagu ini Arash ingin menyampaikan bahwa tidak apa jika kamu berada dalam keluarga broken home dan dicap negatif masyarakat.

Soalnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada masa lalumu. Lebih baik membantu orang-orang di sekitar yang mengalami kekerasan atau depresi daripada menghakimi.