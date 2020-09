BTS Gelar Konser 'BTS Map of the Soul ON:E', Ini Rincian Harga dan Jadwal Penjualan Tiketnya

PIKIRAN RAKYAT - Big Hit Entertainment telah mengumumkan bahwa BTS akan menggelar konser bertajuk 'BTS Map of the Soul ON:E' dan digelar secara online dan offline, 10 dan 11 Oktober 2020 mendatang.

Konser BTS Map of the Soul ON:E membuat beberapa paket atau produk yang bisa dipilih dengan price list sebagai berikut.

1. HD Multi View (10 atau 11 Oktober) dengan harga W49.500 atau sekitar Rp623.000).

2. HD Multi View (10 atau 11 Oktober) + Exhibition PKG dengan harga W61.000 atau sekitar Rp766.000.

3. HD Multi View (10 dan 11 Oktober) dengan harga W90.000 atau sekitar Rp1,13 Juta.

4. HD Multi View (10 dan 11 Oktober) + Exhibition PKG dengan harga W101.000 atau sekitar Rp1,27 Juta.

5. Online Exhibition Only dengan harga W15.000 atau sekitar Rp188.000.