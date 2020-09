Sinopsis Film Blood Father, Tayang Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Film Blood Father merupakan film aksi misteri arahan sutradara Jean-Franois Richet yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Peter Craig.

Film ini diperankan oleh Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks, William H. Macy, Miguel Sandoval, Dale Dickey, Richard Cabral, Daniel Moncada hingga Ryan Dorsey.

Sutradara Blood Father, Jean-Franois Richet juga membuat sejumlah film Mesrine Part 1: Killer Instinct (2008), Mesrine Part 2: Public Enemy #1 (2008), Inner City (1995), The Emperor of Paris (2018) hingga One Wild Moment (2015).

Baca Juga: Barcelona tak Serius Incar Memphis Depay, Bos Lyon Bocorkan Isi Pembicaraannya dengan Bos Barca

Sinopsis Blood Father

loading...

Blood Father bercerita tentang seorang wanita bernama Lydia yang membeli amunis di sebuah toko untuk sang kekasih, Jonah Pincerna dan gengnya. Setelah mempersiapkan senjata, geng itu pergi untuk membunuh sebuah keluarga yang mencuri uang dari mereka.

Setelah misi pembunuhan berhasil, Jonah mengikat orang lain dan memaksa Lydia untuk membunuhnya. Namun, Lydia malah tak sengaja menembak Jonah di lehernya dan membunuh sang kekasih.

Baca Juga: Insentif Kartu Prakerja Gagal Dicairkan? Ini 5 Penyebabnya

Lydia lantas melarikan diri dan menghubungi sang ayah, John Link yang telah lama tak melakukan kontak dengannya. John juga merupakan bekas narapidana yang dipenjara tujuh tahun.