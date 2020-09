Geser CLOY, 'When the Camellia Blooms' Bawa Pulang 5 Piala di Acara The Seoul Drama Awards 2020

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea yang dibintangi Kang Ha Neul dan Gong Hyo Jin berjudul 'When the Camellia Blooms' berhasil memborong lima penghargaan di ajang The Seoul Drama Awards 2020.

Seoul Drama Awards merupakan ajang penghargaan untuk insan drama televisi terbaik di Korea Selatan dan seluruh dunia.

When the Camellia Blooms memborong lima penghargaan untuk kategori Best Actress (Gong Hyo Jin), Best Screenwriter (Im Sang Choon), Outstansing Korean Drama, Outstanding Korean Actor (Kang Ha Neul), dan Best OST in Korean Drama.

Sementara kdrama Crash Landing on You besutan TVN membawa pulang dua trofi untuk kategori Outstanding Korean Drama dan Outstanding Korean Actress (Son Ye Jin).

Acara tersebut tercatat sebagai upacara penghargaan yang dihadiri paling sedikit orang.

Seoul Drama Awards 2020 juga tidak disiarkan langsung. Hanya rekamannya yang disiarkan di MBC pada 15 September 2020.

Tampil bagian sebagai MC dalam ajang penghargaan tersebut adalah Kim Soo Ro, Jinyoung GOT7, dan penyiar MBC Park Ji Min.