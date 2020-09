Jadwal Acara tvN Asia 16 September 2020 Hari Ini, Spesial Sinopsis Drama Korea '100 Days My Prince'

PIKIRAN RAKYAT - tvN yang dulu bernama channel M, menyiarkan berbagai program televisi Korea Selatan mulai dari variety show, drama Korea, hingga ke acara musik.

Hari ini drama Korea 100 Days My Prince yang ditayangkan tvN Asia akan memasuki episode kedua.

Kdrama ini pertama kali tayang di tvN pada 10 September sampai dengan 30 Oktober 2018 setiap Senin-Selasa pukul 21.30 waktu Korea Selatan (KST).

Serial 100 Days My Prince adalah drama berlatar belakang era dinasi Joseon. Drama inj menceritakan tentang kisah Pangeran Lee Yool (DO EXO) dan teman masa kecilnya, Yoon Yi Seo (Nam Ji Hyun).

Selain drama tersebut, akan tayang juga drama unggulan Flower of Evil episode 12 dan 13, Because This Is My First Life episode 1 dan 2, Summer Vacation, Hometown Flex, dll.

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara TVN Hari Ini Rabu 16 September 2020, Ada Kdrama 100 Days My Prince Episode 1 dan 2", berikut rangkaian acara lengkap tvN Asia yang akan hadir menemani penontonnya hari ini, Rabu, 16 September 2020:

Jam Tayang Program Acara

01:25 100 Days My Prince, Ep 1

02:50 One Night Food Trip S2, Ep 3

03:20 House On Wheels, Ep 12

05:00 100 Days My Prince, Ep 1

06:20 Mother's Touch, Ep 38

07:30 Hometown Flex, Ep 9

09:10 House On Wheels, Ep 12

10:50 100 Days My Prince, Ep 1

12:10 Because This Is My First Life, Ep 1

13:25 Because This Is My First Life, Ep 2

14:40 Flower Of Evil, Ep 12

16:00 Flower Of Evil, Ep 13

17:20 You Can Cook, Sam Kim, Ep 13

17:35 House On Wheels, Ep 12

19:10 100 Days My Prince, Ep 1

20:35 100 Days My Prince, Ep 2

22:00 Summer Vacation, Ep 9

23:40 Hometown Flex, Ep 9