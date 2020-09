Lebarkan Karier Berakting, Lady Gaga dan Harry Style Dikabarkan Bakal Gabung Dalam Proyek Marvel

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Lady Gaga dikabarkan akan segera melebarkan karier beraktingnya bersama Marvel.

Tak tanggung-tanggung nantinya Lady Gaga akan memainkan karakter X-Men dalam semesta Marvel Cinematic Universe (MCU) yang akan datang.

Dikutip dari The Independent, bintang pop dan aktor A Star is Born itu bakal memerankan karakter Emma Frost, yang juga dikenal sebagai White Queen.

Menurut kabar yang beredar di kalangan penggemar MCU, Marvel sebelumnya sudah melakukan proses casting. Situs rumor We Got This Covered juga melaporkan bahwa Marvel Studio sangat ingin bekerja sama dengan Gaga ketika X-Men bergabung dengan MCU.

Tak hanya nama Lady Gaga, personil One Direction, Harry Style juga disebut-sebut mulai merapat ke Marvel untuk memerankan karakter di film yang sama.

Selain situs web ini, penulis sekaligus pembawa acara Podcast Netflix The Call Sheet, Kris Tapley, juga menyebut hal yang sama tentang Harry di akun Twitternya. Namun tak lama, dia langsung menghapus cuitannya tersebut.

Menurut sumber We Got This Covered, personel boyband One Direction itu sedang dipertimbangkan untuk memerankan Pyro.