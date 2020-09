Catat Waktunya! Ini Jadwal Lengkap Rangkaian Konser BTS Selama Oktober 2020 Mendatang

PIKIRAN RAKYAT - Pihak agensi Big Hit Entertainment mengatakan bahwa konser offline grup BTS resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

"Kami akan melakukan persiapan secara menyeluruh untuk mencegah insiden yang berkontribusi pada peningkatan infeksi dan menciptakan ruang konser yang aman," ungkat pihak Big Hit.

"Setelah masalah tentang pertemuan skala besar menjadi stabil, kami akan merilis lebih banyak detail tentang konser," jelasnya.

Baru saja dilansir dari Twitter resmi BTS yang dikelola agensi, @bts_bighit mengumumkan kembali update mengenai konser BTS MAP OF THE SOUL ONE.

Pengumuman tersebut dilampirkan dalam bentuk tulisan di aplikasi resmi para Idol Big Hit Entertainment, Weverse.

"Live streaming dan pameran online atau daring pertunjukan BTS MAP OF THE SOUL ONE yang akan diadakan pada tanggal 10 Oktober (Sabtu) dan 11 Oktober (Minggu) BTS EXHIBITION MAP OF THE SOUL ONE telah diputuskan. Silahkan periksa berikut untuk detailnya," tulis awal pengumumannya.

Jadi, selain ada konser digital atau online, akan ada pameran daring atau online dalam rangkaian konser BTS kali ini.