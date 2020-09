Jadwal Acara TV Hari Ini: Minggu 13 September 2020 di RCTI, NET, hingga Global TV

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal acara TV hari ini, Minggu 13 September 2020 dengan berbagai program seru yang bisa menghibur Anda.

Jangan sampai lewatkan berbagai acara TV yang sudah dikemas secara menarik oleh sejumlah stasiun, seperti Trans TV, Indosiar, dan lainnya.

Sebagaimana diberitakan Ringtimesbali.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal TV Hari Ini, 13 September 2020 Saksikan Film Bioskop Kesayangan Anda", yuk simak jadwal lengkap TV hari ini, Minggu 13 September 2020, mulai dari Net TV, RCTI, SCTV, Trans 7, Trans TV, NET TV, GTV, dan ANTV.

Baca Juga: 5 Perawatan untuk Kulit Kombinasi, Jangan Gunakan Produk Berbahan Alkohol

Trans TV

loading...

05:00 : ISLAM ITU INDAH

06:30 : INSERT PAGI

07:30 : GOOD MORNING WEEKEND

08:30 : CELEBRITY ON VACATION

09:00 : MY TRIP MY ADVENTURE

09:30 : HAI GAESSS

10:00 : DIARY THE ONSU

11:00 : BUCYIN BANGET

11:30 : INSERT

12:30 : BROWNIS JALAN - JALAN

13:30 : MASAK MASAK

14:00 : RAFFI, BIILY & FRIENDS

15:00 : JANJI SUCI RAFFI & GIGI

16:00 : CNN INDONESIA NEWS UPDATE

17:00 : BIKIN LAPER WEEKEND

18:00 : KELUARGA BOSQUE

19:00 : BIOSKOP SPESIAL TRANSTV (SKIPTRACE)

21:00 : BIOSKOP TRANSTV

(THE EXPENDABLES 2)

23:00 : BIOSKOP TRANSTV

HE WHO DARES : DOWNING STREET SIEGE

01:00 : CNN TECH NEWS

Baca Juga: Bisa Hasilkan Bunga dan Buah, Tanaman Hias Aglonema Daun Perak Mulai Jadi Primadona

Global TV