Sinopsis Drama Korea: The World of the Married, Tayang di Trans TV

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea The World of the Married akan kembali tayang di stasiun Trans TV mulai Senin, 14 September 2020.

The World of the Married bisa disaksikan setiap Senin sampai Jumat pukul 19.30 malam di TRANS TV.

Drama The World of the Married memiliki 16 episode untuk kedua kalinya tayang di stasiun Trans TV, setelah sebelumnya mendapat apresiasi dari penonton.

Sinopsis The World of the Married, drama tentang pernikahan dan konflik perselingkuhan dibintangi aktris veteran Kim Hee Ae dan aktor Park Hae Joon.

Sinopsis Drama Korea The World of Married

The World of the Married menceritakan kisah pasangan kekasih yang kehidupan rumah tangganya mulai berantakan karena pengkhiatan dari suaminya.

Ji Sun Woo yang diperankan Kim Hee Ae merupakan sosok yang terlahir dari keluarga seorang dokter, menikah dengan Lee Tae Oh yang diperankan oleh Park Hae Joon.