Tayang Malam Ini, Simak Sinopsis Film Avatar: The Last Airbender

PIKIRAN RAKYAT - Masih ingat dengan Aang? Seorang Avatar yang memiliki tanda panah di kepalanya.

Di awal kemunculannya, film Avatar merupakan sebuah seri di televisi.

Selanjutnya, film ini diangkat menjadi film layar lebar yang bertajuk Avatar: The Last Airbender.

Film The Last Airbender adalah film fantasi aksi komedi yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan yang juga pernah menyutradarai film Signs (2002) dan The Village (2004).

Film The Last Airbender dibuat berdasarkan season pertama dari seri televisi Avatar.

Kabar baiknya, film The Last Airbender akan kembali tayang di layar kaca Indonesia.

Film yang identik dengan seorang bocah berkepala pelontos ini akan ditayangkan nanti malam di bioskop Trans TV .