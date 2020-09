Kim Namjoon Ulang Tahun, Intip 15 Ucapan Selamat Ultah untuk RM BTS dalam Bahasa Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Hari ini, Sabtu 12 September 2020 bisa jadi salah satu hari spesial untuk ARMY.

Bagaimana tidak? Salah satu member BTS yakni Kim Namjoon atau yang dikenal RM tengah merayakan pertambahan usianya.

Kim Namjoon, diketahui genap berusia 26 tahun dalam usia internasional dan 27 tahun dalam usia Korea.

Tentu tak lengkap rasanya bukan jika tak memberi ucapan-selamat">ucapan selamat untuk RM BTS di hari ulang tahunnya?

Untuk itu, yuk simak 15 referensi ucapan-selamat">ucapan selamat ulang tahun berbahasa Inggris yang bisa ditujukan untuk RM BTS.

Sebagaimana diberitakan PortalJember.com sebelumnya dalam artikel berjudul "Hari Ini RM BTS Ulang Tahun, Yuk Kasih 15 Ucapan Selamat dalam Bahasa Inggris Berikut", simak 15 ucapan tersebut selengkapnya.

1. May you live longer than all the hills and the mountains in our county. Happy Birthday my role model, I admire you more each day.