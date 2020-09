Jadwal Acara tvN Sabtu 12 September 2020, Spesial Ada I-LAND Season 2 Episode 5

PIKIRAN RAKYAT - tvN yang dulu bernama channel M, menyiarkan berbagai program televisi Korea Selatan mulai dari variety show, drama Korea, hingga ke acara musik.

Hari ini tvN Asia akan kembali menayangkan I-LAND Season 2 episode 5 mulai pukul 17.00 WIB.

Sementara bagi anda yang tertinggal drama Korea Flower of Evil episode 13, tvN Asia akan kembali menayangkannya siang ini pukul 10.50 WIB.

Selain I-LAND dan Flower of Evil ada sederet acara menarik lain yang disajikan tvN hari ini, Sabtu, 12 September 2020.

Ada New Journey To The West, Restaurant On Wheels, dll. Berikut susunan acara selengkapnya.

Berikut jadwal Acara tvN Asia Sabtu, 12 September 2020:

00:55 Flower Of Evil, Ep 13

02:103 Meals A Day, Ep 6

03:40 Mother's Touch, Ep 99

05:00 Flower Of Evil, Ep 13

06:20 New Journey To The West S6, Ep 3

08:05 Restaurant On Wheels, Ep 4

09:30 Mother's Touch, Ep 99

10:50 Flower Of Evil, Ep 13

12:10 Live, Ep 18

13:35 Chicago Typewriter, Ep 7

14:40 Chicago Typewriter, Ep 8

15:55 One Night Food Trip S2, Ep 2

16:25 One Night Food Trip S2, Ep 3

17:00 I-LAND S2, Ep 5

18:30 Hometown Flex, Ep 9

20:15 Summer Vacation, Ep 8

22:00 Save Me, Ep 9

23:10 Save Me, Ep 10