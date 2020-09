Melahirkan Anak Kedua, Alice Norin Umumkan Nama hingga Kondisi Bayi Perempuannya

PIKIRAN RAKYAT - Kebahagiaan kini tengah dirasakan artis cantik, Alice Norin. Istri dari Alvin Yudhapatria ini kabarnya baru saja melahirkan anak keduanya pada 9 September 2020.

Alice Norin yang juga sempat membintangi film Ketika Cinta Bertasbih ini dikaruniai anak ke-2nya yang berjenis kelamin perempuan.

Kabar bahagia ini pertama kali diumumkan Alice Norin melalui unggahan foto bersama sang putri di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan yang sama Alice pun terlihat langsung mengungkap nama dari bayi perempuannya yang lahir di tanggal cantik tersebut.

"9.9.2020 : Welcome to the world, our beautiful 2nd daughter, Alana Naira Lawi," tulis Alice Norin seperti dikutip dari laman Instagram @alicenorin pada 10 September 2020.

Diungkapkan Alice, persalinannya berjalan lancar atas izin Allah SWT. Ibu dua anak ini pun menyebutkan bila keadaan dirinya dan sang putri kini sudah dalam keadaan yang sehat.

"Alhamdulillah atas izin-Nya, proses lahiran Alana berjalan baik, dan kita berdua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih semua atas doanya," sambung Alice Norin.