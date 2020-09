Konser Virtual Wave of Cinema, Gabungkan Musik dan Film

Konsep menggabungkan konser musik dan film akan disuguhkan pada Wave of Cinema.

Sejumlah musisi dijadwalkan tampil untuk melantukan rentetan soundtrack film serta lagu hits yang akan menghibur. Konser Wave of Cinema hadir virtual di BioskopOnline.com.

Program Wave of Cinema yang digagas Visinema ini akan mulai tayang pada Jumat, 18 September 2020 dengan menampilkan film Filosofi Kopi.

Produser Wave of Cinema Saron Sakina mengungkapkan, Wave of Cinema adalah konser virtual yang pendekatannya bercerita. Bisa dibilang, kata Saron, saat menyaksikan konser ini nanti rasanya akan seintens nonton serial.

"Ide ini bermula dari kami rindu nonton konser live. Saat menggagas konser dalam bentuk virtual, kami ingin ada kedekatan yang harus dibangun sesuatu. Ternyata cerita yang bisa bikin konser ini lebih terasa dekat. Untuk itulah kami menampilkan cuplikan film dan behind the scene pembuatan film tersebut," tutur Saron pada jumpa wartawan via Zoom, Kamis, 10 September 2020.