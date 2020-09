Bersiap Lanjutkan Proses Syuting Film 'Red Notice' yang Sempat Tertunda, Gal Gadot Jalani Tes Swab

PIKIRAN RAKYAT - Bersiap kembali melanjutkan proses syuting film 'Red Notice', bintang superhero Wonder Woman, Gal Gadot menjalani tes swab.

“Bersiap-siap untuk kembali berhadapan dengan syuting Red Notice. Tetapi persiapannya terlihat sedikit berbeda,” ujar bintang Fast and Furious tersebut.

Gal Gadot membagikan sejumlah foto dirinya sedang menjalani tes swab di akun Twitter resmi miliknya.

Selain itu, Gal Gadot juga menyertakan tagar #staysafe dalam caption fotonya.

Dalam foto tersebut, Gal Gadot terlihat mengenakan baju bertuliskan 'Apres Corona' dengan slogan 'Cannot wait for this sh*t to end'.

Hal ini juga merupakan penanganan dari pihak Red Notice, terutama oleh sang aktor utama sekaligus co-produser, Dwayne Johnson yang beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa ia positif Covid-19.

Dwayne ingin mengambil langkah tepat untuk melindungi para pemain dan kru film saat syuting berlangsung.