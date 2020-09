Jadwal Acara tvN, Jumat 11 September 2020, Ada Flower of Evil hingga I-Land Season 2

PIKIRAN RAKYAT - tvN yang dulu bernama channel M, menyiarkan berbagai program televisi Korea Selatan mulai dari variety show, drama Korea, hingga ke acara musik.

Drama Korea Flower of Evil sudah menayangkan episode 13 tadi malam. Semakin dekat akhir cerita, alurnya semakin seru, menegangkan, dan cukup emosional.

Sejumlah cerita baru akan terungkap. Do Hae Soo dan Kim Moo Jin juga harus membuat pilihan terakhir mereka.

Selain Flower of Evil ada sederet acara menarik lain yang disajikan tvN hari ini, Jumat, 11 September 2020, seperti I-LAND Season 2, Restaurant On Wheels, dll.

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara TVN Hari Ini Jumat 11 September 2020, Ada Flower of Evil Episode 12 dan 13", berikut susunan acara selengkapnya:

00:45 Save Me, Ep 8

01:55 Flower Of Evil, Ep 12

03:20 I-LAND S2, Ep 4

05:00 Flower Of Evil, Ep 12

06:15 New Journey To The West S6, Ep 2

07:50 House On Wheels, Ep 11

09:15 I-LAND S2, Ep 4

10:45 Flower Of Evil, Ep 12

12:00 Live, Ep 17

13:20 Restaurant On Wheels, Ep 4

14:50 Mother's Touch, Ep 98

16:05 Hometown Flex, Ep 8

17:50 I-LAND S2, Ep 4

19:25 Flower Of Evil, Ep 12

20:45 Flower Of Evil, Ep 13

22:00 Mother's Touch, Ep 99

23:15 House On Wheels, Ep 11

