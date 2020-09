Tayang Tahun Depan, Serial The Walking Dead Resmi Berakhir di Season 11

PIKIRAN RAKYAT - Serial televisi The Walking Dead secara resmi akan berakhir di season 11.

Dengan 24 episode, The Walking Dead season 11 bakal menayangkan cerita perpisahan yang super.

Selain itu, The Walking Dead rencananya akan tayang pada musim gugur 2021 dan berakhir di awal 2020.

AMC, selaku stasiun TV yang menayangkan The Walking Dead pun berencana membuat serial antalogi baru.

Sebagaimana diberitakan Portaljember.com dalam artikel, "Siap-Siap! The Walking Dead Resmi Berakhir di Season 11, Spin-Off Daryl dan Carol Sedang Digarap", Antalogi yang bertajuk Tales of the Walking Dead dan masih dalam tahap pengembangan ini akan berfokus pada karakter baru dengan cerita dan latar yang berbeda.

Season awal dari serial horror The Walking Dead perdana ditayangkan pada Halloween 2010, selanjutnya, series ini menjadi populer secara global hingga berhasil menerbitkan 11 season.

"Sudah sepuluh tahun berlalu, yang ada di depan adalah dua lagi yang akan datang dan cerita serta cerita untuk diceritakan di luar itu," kata kepala konten The Walking Dead Scott Gimple.