Imbas Corona, Perilisan Film Dokumenter BTS 'Break The Silence: The Movie' Resmi Ditunda

PIKIRAN RAKYAT - Rilis film dokumenter bintang Kpop Bangtan Sonyeondah atau BTS yang bertajuk 'Break The Silence: The Movie' resmi ditunda.

Hal ini dikarenakan melonjaknya kasus Covid-19 di Korea Selatan.

Diketahui, waktu penayangan 'Break The Silence: The Movie' semula direncanakan pada Kamis, 10 September 2020.

Pihak agensi Big Hit Entertainment mengatakan penayangan film dokumenter BTS di luar Korsel masih sesuai dengan jadwal sebelumnya tetapi masih dapat berubah, tergantung pada keadaan di negara dan wilayah tersebut.

Diketahui, 'Break The Silence: The Movie' merupakan film teater keempat BTS, dijadwalkan diputar di bioskop lebih dari 70 negara, dengan peluncuran di lebih dari 40 wilayah pada 24 September 2020.

Film yang diproduksi Big Hit Three Sixty yang tidak lain adalah anak dari perusahaan produksi konten Big Hit.

'Break The Silence: The Movie' menceritakan kisah BTS selama tur dunia 'Love Yourself: Speak Yourself' 2019 di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.