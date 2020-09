Keeping Up with the Kardashian Berakhir di 2021, Kim Kardashian Ucap Rasa Terima Kasihnya

PIKIRAN RAKYAT - Bagi penggemar keluarga Kardashian, serial Keeping Up with the Kardashian merupakan tontonan wajib untuk ditonton.

Namun, kabar terbaru justru baru saja diumumkan Kim Kardashian melalui laman Instagramnya terkait penayangan serial Keeping Up with the Kardashian.

Kim Kardashian West, mengumumkan bahwa acara televisi ternama, Keeping Up with the Kardashians akan berakhir pada tahun 2021.

Bersamaan dengan unggahannya, Kim Kardashian juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya untuk para penggenar setia yang sudah menyaksikan seriak Keeping Up with the Kardashian selama 14 tahun berturut-turut.

“Setelah 14 tahun, 20 musim, ratusan episode, dan berbagai acara lainnya, kami sangat berterimakasih kepada Anda yang telah menyaksikan acara kami selama ini," tulis Kim Kardashian seperti dikutip dari laman Instagram @kimkardashian pada 9 September 2020.

Disampaikan Kim Kardashian, serial ini memiliki makna mendalam bagi keluarga Kardashian karena sudan menjadi saksi dibalik kejadian dalam kehidupan keluarga Kardashian.

"Mlalui berbagai momen-momen baik, buruk, membahagiakan, kesedihan, dan berbagai hubungan serta anak-anak kami,”