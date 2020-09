Meski Ditinggal Park Bo Gum, Drama Korea Record of Youth Raih Rating Tinggi

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea yang ditunggu-tunggu akhirnya tayang, Record of Youth rilis episode pertamanya pada 7 September 2020 kemarin.

Dalam penayangan perdananya, Record of Youth sukses memuncaki rating penayangan dengan raihan 8,7 persen.

Drama yang dibintangi Park Bo Gum dan Park So Dam ini menggeser Do You Like Brahms? yang menempati urutan pertama pada pekan sebelumnya.

Selain kisahnya, drama Korea Record of Youth ini sukses menjadi buah bibir karena merupakan drama terakhir yang diperankan oleh Record of Youth sebelum akhirnya dia menjalani wajib militer.

Meski demikian, tidak ada pihak yang terganggu. Karena proses produksi Record of Youth sudah selesaikan.

Di sisi lain, Record of Youth menjadi drama terbaru Park So Dam setelah terakhir kali membintangi Cinderella and Four Knights pada 2016.

Sebagaimana diberitakan Moreschick.com dalam artikel "Record of Youth Puncaki Rating Drama Korea", Record of Youth menceritakan kehidupan anak muda yang ingin menggapai cita-cita mereka.