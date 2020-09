Bae Suzy dan Nam Joo Hyuk Bakal Adu Akting di Drama Korea Terbaru 'Start-Up'

PIKIRAN RAKYAT - Bae Suzy kembali tampil membintangi drama Korea terbaru tvN berjudul 'Start-Up' yang bakal beradu akting dengan Nam Joo Hyuk.

Kabarnya, drama 'Start-Up' ini berlatar di sebuah Silicon Valley fiksi Korea Selatan bernama Sandbox.

Drama 'Start-Up' ditulis oleh Park Hye Ryun (I Hear Your Voice) dan disutradarai oleh Oh Choong Hwan (Hotel Del Luna), serta menceritakan kisah orang-orang di dunia perusahaan startup.

Keduanya sebelumnya pernah bekerja di 'While You Were Sleeping'.

Baru-baru ini berbagai teaser dan poster telah dibagikan tvN, mengungkap beberapa adegan antara Suzy dan Nam Joo Hyuk.

Seo Dal Mi (Suzy) merupakan seorang wanita yang suka berpetualang dan bermimpi mengubah hidupnya melalui perusahaan rintisannya.

