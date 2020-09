Jefri Nichol Unggah Foto Telanjang Dada, Jerome Polin: Roti Sobek

PIKIRAN RAKYAT - Wajahnya yang rupawan membuat Jefri Nichol selalu jadi sorotan netizen.

Sempat hebohkan publik karena terseret kasus penyalahgunaan narkoba, kali ini Jefri Nichol kembali menyedot perhatian.

Aktor muda bertalenta itu mengunggah foto bertelanjang dada.

Sontak saja unggahan Jefri Nichol ramai jadi buah bibir warganet.

Dalam foto itu tampak ia sedang berkaca sambil memamerkan bagian dada dan perutnya.

"Its okay to thirst trapping once in a while (tidak apa-apa mengunggah foto seksi di media sosial sekali-sekali)," tulisnya, Senin 7 September 2020.

Tak disangka, foto itu kemudian mendapat banyak tanggapan dari netizen dan rekan selebriti lainnya.