Sinopsis Film: A Walk Among The Tombstone

PIKIRAN RAKYAT - Film A Walk Among The Tombstone adalah film aksi thriller pembunuhan misterius yang tayang di bioskop Trans TV malam ini.



Disutradarai oleh Scott Frank, A Walk Among The Tombstone dibintangi oleh Liam Neeson yang juga pernah bermain di film Battleship (2012) dan Non-Stop (2014).



Film A Walk Among The Tombstone dibuat berdasarkan novel ciptaan Lawrence Block dengan judul yang sama pada tahun 1992.

Sinopsis A Walk Among The Tombstone



A Walk Among Tombstones mengikuti langkah Liam Neeson yang berperan sebagai detektif. Ia melakukan penyelidikan terhadap kasus penculikan yang dialami oleh seorang istri dari seorang pengedar narkoba.



Matt Scudder merupakan mantan polisi sekaligus seorang detektif. Suatu saat, ia diminta oleh seorang pengedar narkoba bernama Kenny Cristo untuk mengungkap kasus pembunuhan istrinya.

Kenny mengungkapkan sang istri meninggal dunia setelah mengalami penculikan. Sang penculik mengembalikan mayat istrinya tersebut dalam kondisi terpotong-potong.



Matt Scudder berusaha menemukan siapa penyebab dan siapa pelakunya. Dia melakukan penelitian dan berpikir bahwa pria yang dia cari telah melakukan ini lebih dari sekali.



Para korban tersebut juga biasanya memiliki kaitan dengan pengedar narkoba. Sementara itu, Kenny ingin menemukan pembunuhnya untuk membalas dendam.

Matt Scudder menemukan fakta lain bahwa para penculik sekaligus pembunuh tersebut mendapatkan data para korban yang mereka habisi dari file yang dimiliki oleh agen DEA (penegak hukum narkoba pemerintah).



Di sela penyelidikannya mengungkap pelaku penculikan istri Kenny Cristo, Matt Scudder mengetahui bahwa putri seorang pengedar narkoba lain juga diculik.



Perempuan tersebut masih berusia empat belas tahun. Scudder pun memimpin sebuah kelompok untuk menyelamatkan remaja itu dan mengungkap siapa pelaku di balik penculikan.

Dikutip dari situs resmi IMDb, film A Walk Among The Tombstone mendapatkan rating sebesar 6.5 dari 10.***