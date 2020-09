Dahsyatnya Kekuatan BTS, Satu Kali Tampil di 'I-LAND' Angkat Rating 110,47 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Siapa yang tak kenal BTS? Nama boyband asal Korea Selatan ini semakin melambung dengan lagu-lagunya yang begitu energik.

Atas kepopulerannya, BTS baru-baru ini diketahui mampu mengangkat rating acara televisi non-drama, 'I-LAND' Mnet untuk pertama kalinya.

Bangtan Sonyeondan atau BTS tampil di acara 'I-LAND' episode 14 Agustus 2020.

Baca Juga: Pakar Mikro Ekspresi Ungkap Makna Tersembunyi di Balik Klarifikasi Raffi-Nagita Soal Gideon Tengker

Berkat kehadiran mereka, 'I-LAND' naik empat tempat ke puncak daftar non-drama paling mengudara untuk minggu ini.

loading...

Peringkat tersebut dikumpulkan dari analisis artikel berita, unggahan blog, komunitas online, video, dan unggahan media sosial tentang 168 acara TV non-drama yang sedang mengudara atau akan segera tayang.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dalam artikel "Hadirkan BTS di Salah Satu Episodenya, I-LAND Duduki Peringkat 1 Acara yang Paling Mengudara", Good Data Corporation telah membagikan peringkat acara TV dan acara non-drama yang menghasilkan rating paling banyak dari 10 hingga 16 Agustus 2020.

Baca Juga: Siap Meluncur Tahun 2021, Beginilah Tampang dari Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia Generasi Terbaru

Rating acara tersebut naik 110,47 persen dibandingkan minggu sebelumnya. MBC 'Home Alone' (I Live Alone) juga naik dua tempat ke No 2.