Kariernya Meredup, Rapper Aaron Carter Banting Setir Jadi Pemain Film Dewasa

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Aaron Carter membuat kabar sensasional.

Diberitakan bahwa Aaron Carter memutuskan untuk terjun ke industri perfilman dewasa.

Hal tersebut dilakukan Aaron Carter akibat kariernya yang terus meredup, ditambah dengan datangnya pandemi Covid-19.

Sebagaimana diberitakan Moreschick.com dalam artikel, "Dulu Rapper Terkenal, Karena Covid19 Terjun ke Industri Film Porno", pelantun lagu I'm All About You ini terlihat tampil di sebuah situs dewasa bernama CamSoda.

Dalam artikel yang ditayangkan CamSoda, Aaron Carter bahkan mengundang para fans untuk menyaksikan aksi perdananya di situs tersebut.

"Ini adalah kali pertama aku melakukannya! Tonton langsung di CamSoda," tulis Aaron Carter.

Usut punya usut, Aaron Carter rupanya mengikuti langkah sang tunangan, Melanie Martin yang sudah tampil di situs tersebut sejak awal tahun 2020.