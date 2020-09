Konsisten di Jalur Pop Modern, Rebelsuns Rilis 'Hues'

PIKIRAN RAKYAT - Setelah merilis L.O.V.E.R pada Februari 2020 lalu, duo Rebelsuns kembali dengan single anyar. Bersama label MD Music, Rebelsuns yang dihuni Dai Ramadhani (vokal, gitar) dan Gilang Wisnandar (bas, sequencer) menyapa pendengar dengan Hues.

Dai mengungkapkan, lagu yang dibalut aransemen pop modern ini menceritakan tentang penyesalan seseorang yang melewatkan kesempatan dalam hidupnya untuk bersama dengan seseorang yang dia sukai.

Lirik lagu ini menggambarkan sakitnya mengharapkan seseorang dan merasakan kesendirian dalam melewati rasa sakit itu.

Menurut Dai, musik Hues terinspirasi karya Troye Sivan, M83, dan The Midnight.

"Sebenarnya saya menulis lagu ini karena terinspirasi dari lagu The One That Get Away milik Katy Perry. Ini pengalaman pribadi pas SMA," ungkap Dai via pos-el, Minggu, 6 September 2020.

Gilang menyebutkan, proses produksi lagu Hues dilakukan di kamar dia. Dia sengaja mengunci diri di kamar untuk merasakan kesendirian agar mood lagu bisa terbangun.

"Saat produksi lagu ini, banyak banget emosi di kepala saya. Perasaan kesepian itu muncul natural," ungkap Gilang.