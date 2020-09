Dipopulerkan Nissa Sabyan, Ini Lirik dan Chord Shalawat Syaikhona

PIKIRAN RAKYAT - Siapa tak kenal Nissa Sabyan, penyanyi religi ini mampu buai telinga para pendengar dengan suara syahdunya.

Nissa Sabyan juga pernah merilis shalawat bertajuk 'Syaikhona' di akun YouTube SABYAN yang hingga kini telah disukai sebanyak 64.000 orang.

Shalawat ini mengisahkan tentang rasa kehilangan seorang murid atas kepergian gurunya.

Sebelumnya, 'Syaikhona' juga pernah dilantunkan oleh penyanyi lainnya.

Sebagaimana diberitakan KabarBesuki.com dalam artikel "Lirik dan Chord Gitar 'Syaikhona' Nissa Sabyan, Kunci Dasar dan Mudah", berikut adalah lirik dan chord lagu 'Syaikhona' yang dipopulerkan oleh Nissa Sabyan.

Lirik dan Chord 'Syaikhona' Nissa Sabyan

Intro : Am G F C E

Am G F C E