Isi Soundtrack Film Disney, Metallica Aransemen Lagu Nothing Else Matters Versi Orkestra

PIKIRAN RAKYAT - Band Metallica ditunjuk oleh Disney untuk mengisi soundtrack dalam film garapan mereka, Jungle Cruise.

Kabarnya, lagu Nothing Else Matters akan diaransemen oleh Metallica untuk dijadikan soundtrack film produksi Disney tersebut.

Drummer Metallica Lars Ulrich mengatakan bahwa lagu Nothing Else Matter yang dirilis tahun 1992 itu akan diubah menjadi sebuah karya orkestra untuk film yang dibintangi oleh Dwayne Johnson, hingga Emily Blunt.

"Sean Bailey (Presiden Disney), merupakan penggemar rock seumur hidupnya, dan merupakan salah satu orang terhebat, paling ramah, yang akan Anda temui dalam bisnis musik," kata Lars Ulrich.

"Saya pikir dia selalu menjadi penggemar Metallica, dan kami telah mengenal satu sama lain dengan baik," sambung Ulrich.

Lars Ulrich juga mengatakan bahwa ia dan istrinya juga merupakan penggemar film-film produksi Disney.

