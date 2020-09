Jago Nyanyi hingga Punya Album Sendiri, Ini 5 Fakta Lain Pemeran Utama Film Mulan 2020 Liu Yifei

PIKIRAN RAKYAT - Film Mulan resmi dirilis Jumat, 4 September 2020, setelah sebelumnya sempat dijadwalkan tayang di bulan Maret 2020.

Film Mulan merupakan remake film animasi di tahun 1998 dengan judul yang sama.

Satu hari penayangan, film Mulan pun langsung trending topik di Twitter.

Baca Juga: 5 Cara Mudah Latih Otak Berpikir Lebih Cepat, Salah Satunya dengan Olahraga

Diketahui, film yang diproduksi oleh Walt Disney Picture ini diperankan oleh Liu Yifei.

loading...

Liu Yifei merupakan seorang aktris kelahiran Tiongkok, yang juga dikenal dengan nama Crystal Liu.

Tak hanya berperan dalam film Mulan, Liu Yifei juga sukses dalam sejumlah film seperti The Assassins, The Four hingga Love In Disguise.

Baca Juga: Tak Hanya Baik, Intip 4 Poin Plus yang Dinilai Pria dari Wanita

Sebagaimana diberitakan Beritadiy.com sebelumnya dalam artikel "6 Fakta Liu Yifei, Pemeran Utama Film Mulan yang pernah masuk Four Dan Actresses", simak fakta-fakta menarik dari Liu Yifei, yang memerankan tokoh Mulan.