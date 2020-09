Buat Susah Move On, Simak 16 Quotes Drakor 'It's Okay to Not Be Okay'

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea (drakor) yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji, yaitu 'It's Okay to Not Be Okay' sukses buat penontonnya jatuh hati.

Bagaimana tidak, bukan hanya bicara soal romansa cinta, drakor 'It's Okay to Not Be Okay' ini juga sarat akan pesan moral, penyembuhan diri, dan pelajaran hidup yang bisa dipetik.

Tak heran bila drama 'It's Okay to Not Be Okay' sempat raih rating tertinggi di episode terakhirnya berdasarkan data dari AGB Nielson.

Meski telah berakhir, beberapa kutipan dalam film 'It's Okay to Not Be Okay' masih eksis berlalu lalang di media sosial.

Hal tersebut seolah menyatakan bahwa drama ini masih melekat di hati para penggemarnya.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Cirebon.com sebelumnya dalam artikel "Berkesan dan Melekat di Hati, Simak Deretan Kutipan Bijak dari Drakor 'It's Okay to Not Be Okay'", berikut quotes bijak yang berkesan dan tak terlupakan dari 'It's Okay to Not Be Okay'.

1. Kenangan yang menyakitkan dan penuh luka. Hanya mereka yang memiliki ingatan seperti itu yang terkubur di dalam hati mereka yang dapat menjadi lebih kuat, lebih bergairah, dan fleksibel secara emosional. Dan hanya mereka yang bisa mencapai kebahagiaan.