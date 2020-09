Akui Pernah Pacaran dengan Chelsea Islan, Bastian Steel Ungkap Alasan Putus

PIKIRAN RAKYAT - Bastian Steel dan Chelsea Islan sempat menghebohkan dunia maya usai hubungan mereka sebagai sepasang kekasih terkuak pada 2017 lalu.

Sempat ditampik, Bastian Steel akhirnya mengakui pernah menjalin hubungan asmara dengan Chelsea Islan beberapa tahun lalu.

Hubungan Bastian Steel dan Chelsea Islan rupanya tak berjalan lama, dua sejoli itu memutuskan untuk berpisah karena beberapa hal.

Kisah masa lalu Bastian dan Chelsea Islan pun diungkap di kanal YouTube Gritte Agatha. Bastian menceritakan awal mula jatuh hati pada Chelsea Islan.

Bastian mengakui Chelsea Islan merupakan cinta lokasi pertamanya, namun ia memilih backstreet untuk menjalani hubungan dengan Chelsea sebagai sepasang kekasih.

"Gue backstreet. Jadi kayak no one knows, tiba-tiba rame gitu. Nah itu cinlok pertama gue sama Chelsea," ujar Bastian dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Gritte Agatha pada Kamis, 3 September 2020.

Bukan tanpa alasan, Bastian memilih backstreet karena ingin hubungannya dengan Chelsea Islan berjalan dengan baik tanpa gangguan.