Lirik dan Chord 'Ku Puja-puja' Versi Kalia: Sungguh Ku Terpuruk dalam Lamunan

PIKIRAN RAKYAT - Tren TikTok bukan hanya membawa tarian-tarian menyenangkan untuk diperagakan.

Ada juga berbagai lagu yang dijadikan backsound hingga mampu menghipnotis para pendengarnya.

Salah satu lagu dengan judul 'Ku Puja-puja' yang dipopulerkan oleh Ipank.

Baca Juga: Update Virus Corona DKI Jakarta 4 September 2020, Naik Jadi 44.604 Kasus Positif

Lagu itu dipopulerkan kembali oleh Kalia Siska feat. SKA 86 dan menjadi viral bahkan tending YouTube Indonesia.

loading...

Tak sedikit warganet TikTok yang menghiasi karya-karyanya dengan lagu tersebut.

Sebagaimana diulas KabarBesuki.com dama artikel berjudul Chord dan Lirik Lagu "Ku Puja-puja' Ipank Versi Kalia, Kunci Gitar Dasar Mudah", berikut lirik dan chord gitar lagu 'Ku Puja-puja'.

Baca Juga: Sambut Harpelnas 2020, PLN Umumkan Bakal Berikan Promo Super Merdeka

[INTRO]

Am C G Am