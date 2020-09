Kabar Gembira untuk Penggemar Star Wars, The Mandalorian S2 akan Tayang Bulan Depan

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia bagi para penggemar series Star Wars terbaru, The Mandalorian S2 akan segera tayang bulan depan.

Secara resmi, Lucasfilm and The Walt Disney Company akan merilis musim kedua serial The Mandalorian S2 pada 30 Oktober 2020.

Series The Mandalorian S2 hanya akan ditayangan di layanan streaming Disney+.

Cerita The Mandalorian S2 akan mengajak kita untuk melanjutkan kisah dari seorang penembak jitu, The Mandalorian yang diperankan oleh Pedro Pascal.

Dikutip dari Sepasi.com dalam artikel, "The Mandalorian Musim Kedua Mulai Tayang 30 Oktober 2020", pada penayangan musim perdananya, The Mandalorian, serial Star Wars live-action hadir di Disney+ pada 12 November 2019.

Berlatar sekitar lima tahun setelah jatuhnya the Empire, sebelum munculnya First Order, The Mandalorian mengeksplorasi era baru dalam layar alur utama kisah Star Wars.

The Mandalorian tokoh utama dari film serial ini sosoknya tetap misterius, wajahnya tidak terbaca di bawah perisai topeng T-visored.