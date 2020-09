BTS Rilis Trailer Break The Silence: The Movie, Ungkap Sosok Ketujuh Member di Belakang Panggung

PIKIRAN RAKYAT - BTS kembali merilis trailer film dokumenter bertajuk Break The Silence: The Movie pada Kamis, 3 September 2020.

Break The Silence: The Movie merupakan film keempat yaang akan menampilkan cuplikan tur BTS Love Yourself: Speak Yourself yang tiketnya terjual habis.

Tema film Break The Silence: The Movie adalah Persona, sekaligus menjadi tema dalam album Map of the Soul: Persona dan setlist tur BTS.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi pada 3 September 2020, trailer terbaru Break The Silence: The Movie dimulai dengan cuplikan eksplosif BTS, kemudian dikontraskan dengan ketujuh member dengan pakaian kasual.

Break The Silence: The Movie akan menampilkan cuplikan dari tur dunia Love Yourself: Speak Yourself BTS yang terjual habis di seluruh dunia. Ketujuh member akan menampilkan proses di balik layar panggung tur di setiap negara.

Menurut Big Hit, film Break The Silence: The Movie akan menghadirkan ketujuh pesona member BTS di balik panggung dengan membuka pemikiran dan perasaan pribadi yang belum diungkapkan.

Dalam trailer terbaru Break The Silence: The Movie, ketujuh member berbicara tentang identitas mereka saat debut dan di atas panggung, serta kesulitan melepaskan persona tersebut.