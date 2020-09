Dinilai Tulis Komentar Berbau Body Shaming, Revina VT Kena Semprot Marion Jola

PIKIRAN RAKYAT - Selebgram Revina VT sedang menjadi sorotan netizen di Twitter karena cuitannya yang dinilai berbau body shaming.

Dalam cuitannya di Twitter, Revina VT menyinggung soal perempuan yang berolahraga di gym dengan pakaian terbuka, tanpa mengungkap identitasnya.

Revina VT seperti merasa terganggu dengan penampilan perempuan tersebut hingga secara gamblang mengungkapkan borok perempuan tersebut di Instagram.

Sebagian besar netizen emosi dengan cuitan Revina lantaran diduga telah melakukan body shaming dan membuat para wanita tidak nyaman dan gelisah karena cuitannya.

Penyanyi Marion Jola juga turut buka suara terkait cuitan Revina VT yang dinilai berbau body shaming itu, Marion menegur Revina yang dianggap sudah lecehkan perempuan.

Teguran keras dari Marion Jola diunggah melalui akun Instagram miliknya, Marion bahkan sampai mencatutkan akun Instagram Revina VT di unggahan miliknya.

"Ngeri, karena mungkin dia merasa keren dengan berpendapat seenaknya, menyebuk fisik orang lain jelek seenaknya. Sebagai tindakan bebas auto savage also to the point," tulis Marion Jola dalam akun Insta Story @marionjola pada Kamis 3 September 2020.