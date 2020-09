Sukses Bintangi Vagabond, Bae Suzy Kini Beradu Akting dengan Nam Joo Hyuk dalam Drama Korea Start-Up

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses membintangi serial Vagabond, Bae Suzy kembali dengan drama Korea yang berjudul Start-Up.

Dalam serial drama kali ini, Suzy akan beradu akting dengan aktor Nam Joo Hyuk.

Drama Start-Up ditulis oleh Park Hye Ryun, yang merupakan penulis dari drakor I Hear Your Voice, dan disutradarai oleh Oh Choong Hwan, yang juga pernah menyutradarai Hotel Del Luna.

Kerjasama antara penulis Park Hye Ryun dan Oh Choong Hwan bukanlah kali pertama, sebelumnya mereka juga pernah menggarap drama Korea yang berjudul While You Were Sleeping.

Start-Up sendiri mengisahkan tentang orang-orang di dunia perusahaan startup.

Dalam drama kali ini, Suzy akan berperan sebagai wanita yang bernama Seo Dal Mi. Ia memiliki mimpi sebagai seorang CEO yang akan mengubah dunia.

Sementara Nam Joo Hyuk berperan sebagai Nam Do San, pendiri Samsan Tech.