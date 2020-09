Hwang Jung Eum Gugat Cerai Suami Lee Young Don, Mantan Pemain Golf Profesional

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Hwang Jung Eum dikabarkan menggugat cerai suaminya, Lee Young Don ke Pengadilan Distrik Suwon cabang Seongnam, Rabu, 2 September 2020.

Menanggapi laporan tersebut, agensinya C-JeS Entertainment membenarkan kabar tersebut.

“Memang benar dia mengajukan gugatan cerai. Kami akan membantunya dengan proses tersebut agar berjalan lancar. Kami meminta pengertian Anda bahwa kami tidak dapat membagikan alasan perceraiannya dan detail lainnya karena ini adalah masalah pribadinya," jelasnya.

Diketahui Hwang Jung Eum dan Lee Young Don, mantan pegolf dan pengusaha menikah pada tahun 2016 lalu.

Baru-baru ini, aktis Hwang Jung Eum membintangi drama ‘To All the Guys Who Loved Me'.

Dalam drama komedi romantis ini, Hwang Jung Eum sebagai Seo Hyun Joo, seorang wanita yang menyerah akan cinta dan pernikahan setelah patah hati berulang kali yang membawanya pada kesimpulan bahwa semua pria itu sama.

Tepat ketika dia akhirnya menyerah, dua pria yang berlawanan tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya dan terlibat dalam pertempuran sengit untuk memenangkannya.