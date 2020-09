Lirik Lagu: Super Junior D&E - B.A.D

PIKIRAN RAKYAT - Lama vakum dari panggung hiburan, kini dua personel Super Junior Eunhyuk dan Donghae yang tergabung dalam grup D&E rilis mini album terbaru.

Mini album bertajuk B.A.D berisikan 5 lagu utama yang siap manjakan telinga pencinta musik K-pop.

Setelah 1 jam dirilis, musik video B.A.D sudah disaksikan lebih dari 250 ribu penonton.

Lirik Lagu D&E B.A.D

B.A.D Bad Bad

Bad Bad

B.A.D Bad Bad

jeomjeomjeom deo

neoeui chagapgo tteugeoumi deohae na

Oh No No No

neomu wiheomhada nae simjangi malhae Now

chimyeongjeok gwanneungjeok

cheoeumboneun nae sajeonen eomneun jeok

cheoeumen bulkkotgateun silluese banhae

dodohan neoeui nunbiche nan bameul sae