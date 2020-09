Enggan Berpacaran Lagi Usai Putus Cinta, Ini Pengakuan Anya Geraldine yang Ingin Taaruf

Pikiran Rakyat - Sempat menjadi kekasih dari pengusaha muda kaya raya, sosok Anya Geraldine kini dikabarkan tengah melajang.

Resmi putus, Anya Geraldine tak lepas dari buah bibir netizen yang kerap menjodohkannya dengan Rizky Febian.

Perjodohan itu muncul setelah Anya menjalin kerja sama dengan anak sulung dari komedian Sule.

Namun, selebgram yang memiliki bayaran cukup fantastis ini enggan menerima perjodohan tersebut.

Menurut Anya, kedekatannya dengan Rizky Febian memang murni sebatas profesionalisme kerja.

Sebagaimana diberitakan Depok.pikiran-rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Pascaputus dengan Ovi Rangkuti, Anya Geraldine Fokus Cari Suami yang Diidamkan, Kriterianya?", Anya beri penegasan pada publik.

“Hello guys, gue mau negasin sekali lagi. Ini tuh dunianya, ini bukan ajang pemilihan jodoh kaya take me out, oke…gue Cuma mau bilang sama kalian yang suka ngejodoh-jodohin gue,” kata dara berusia 24 tahun itu.