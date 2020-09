Rilis Single 'Everything Is Gonna Be Fine' , Mocca Nyalakan Harapan di Tengah Pandemi

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah badai yang belum reda, Di tengah badai yang belum reda, Mocca tak kehilangan asa untuk terus berkarya.

Seusai menggelar Secret Show kesembilan secara virtual, Mocca hadir dengan single baru.

Kali ini band yang solid dalam formasi Arina Ephipania (vokal), Riko Prayitno (gitar), Ahmad Pratama atau Toma (bas), dan Indra Massad (drum) merilis Everything Is Gonna Be Fine.

Lagu yang ditulis Arina dan Riko ini sempat diperdengarkan saat Secret Show, Jumat, 28 Agustus 2020.

Baru pada Selasa, 1 September 2020, Everything Is Gonna Be Fine akhirnya dirilis ke publik lewat platform musik digital dan video klipnya di kanal Youtube.

Single ini rencananya akan termuat di album keenam Mocca yang akan segera dirilis.

Riko menceritakan, lagu ini lahir ketika dia sedang curhat ke seorang teman. Riko sempat bilang kalau sudah mau gila dan sempat mentok menulis lagu.

"Teman saya malah bilang, 'jangan, Pak! Lagu Mocca yang menghibur saya di masa karantina ini’. Saya langsung tersadar bahwa ternyata lagu memiliki peranan yang besar dalam membangkitkan semangat orang lain. Kami ( Mocca ) enggak boleh nyerah nih," ungkap Riko via pos-el, Kamis, 3 September 2020.

Rekaman di masa pandemi bukanlah hal yang mudah mengingat adanya keterbatasan interaksi antar musisi dalam menggarap musiknya.

Namun, Mocca memiliki strategi dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut.

Riko menyebutkan, proses rekaman dilakukan di rumah masing-masing personel.

Ketika dia selesai bikin arahan gitar dan vokal, data rekaman langsung diedarkan ke masing-masing personel agar bisa mulai penggarapan secara mandiri.

Diskusi dan komunikasi berlangsung melalui telefon atau pos-el dan akhirnya lagu ini bisa selesai dalam waktu satu bulan.

Menurut Riko, proses rekaman dengan metode seperti ini memberi banyak hal yang mengejutkan terutama dalam memaksimalkan potensi setiap personel.

Misalnya Indra yang bisa diandalkan untuk menata barisan alat musik tiup di aransemen lagu Everything Is Gonna Be Fine.

Di single Everything Is Gonna Be Fine, Mocca menggandeng sejumlah musisi untuk berkolaborasi. Mereka adalah Hiroaki Kato yang menjadi backing vokal, Nanin Wardhani dari grup musik Nonaria yang bermain akordeon dan piano, serta Akbar Hakim pada trompet.

"Jangan berhenti untuk tetap produktif dan kreatif. Seperti bait pertama lagu ini, 'when life gives you lemon, let’s make a good lemonade," ujar Riko.***