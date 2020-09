Sinopsis Film Jack Reacher, Saksikan Akting Tom Cruise Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Film Jack Reacher yang dibintang oleh Tom Cruise bakal ditayangkan malam ini di Biskop Trans TV, Kamis, 3 September 2020 pukul 21.30 WIB.

Jack Reacher merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul One Shot karya Lee Child.

Film yang dirilis pada tahun 2012 ini, ditulis dan disutradarai Christoper McQuarrie, yang juga sutradara dari film The Way of Gun (2000) dan Mission Impossible: Rogue Nation (2015).

Selain Tom Cruise, deretan aktor ternama pun turut membintangi film yang berdurasi 130 menit ini, di antaranya Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, Jai Courtney, dan Robert Duvall.

Dalam film ini, Tom Cruise akan berperan sebagai Jack Reacher dan Rosamund Pike sebagai Helen Rodin.

Film laga dan kriminal ini juga sukses menghibur penonton dengan aksinya Tom Cruise.

Dikutip dari Beritadiy.com dalam artikel, "Sinopsis dan Trailer Film Jack Reacher, Aksi Heroik Tom Cruise Mengungkapkan Kebenaran", film ini mendapatkan rating 7/10 di situs IMDb dan 89 persen disukai pengguna google.