Lirik Lagu Tiger Inside - SuperM

PIKIRAN RAKYAT - Grup besutan SM Entertainment, SuperM baru saja merilis single kedua untuk album terbaru mereka pada Selasa 1 September 2020.

Single berjudul Tiger Inside telah ditonton 9,3 juta kali hingga menembus Trending kedua di YouTube.

Berikut lirik romanization Tiger Inside - SuperM.

Baca Juga: Guru Lokal Wajib Sertifikasi Sementara Pengajar Asing Diberi Karpet Merah, Fikri: RUU Alien!

Lirik Lagu Tiger Inside - Super M

loading...

Yeah

You, you, you, you

mulgo mullineun yagyukgangsigui forest

Baca Juga: Link Live Streaming Mola TV Jerman vs Spanyol : Leroy Sane Beri Pengakuan Mengejutkan Jelang Laga