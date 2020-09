Naskahnya Ditulis Kim Soon Ok, Ini Daftar Pemain Drama Korea Terbaru 'Penthouse'

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea terbaru 'Penthouse' direncanakan akan tayang tahun 2020 ini, dengan kisah seorang wanita yang berjuang mencapai tujuannya memasuki masyarakat kelas atas.

Tim produksi pun telah mengonfirmasi daftar pemeran yang akan bermain dalam 'Penthouse', seperti Lee Ji Ah, Kim So Yeon, Eugene.

Selanjutnya, ada Uhm Ki Joon, Shin Eun Kyung, Bong Tae Gyu, Yoon Jong Hoon, Park Eun Seok, dan Yoon Joo Hee.

Drama yang akan tayang Senin dan Selasa ini ditulis oleh Kim Soon OK, yang sebelumnya menulis naskah drama 'Return' dan 'The Last Empress'.

Lee Ji Ah akan berperan sebagai Shim Soo Ryeon, seorang wanita anggun, anggun, bermartabat yang tidak pernah miskin dalam hidupnya dan merupakan ratu penthouse yang bonafit.

Kim So Yeon adalah Cheon Seo Jin, seorang wanita kaya yang merupakan lambang mencolok dan sombong dan yang memiliki ambisi yang menyesatkan.

Eugene, di sisi lain, adalah Oh Yoon Hee, seseorang yang tidak pernah sekalipun mengalami kekayaan dan yang telah menjalani hidupnya dengan gigi terkatup.