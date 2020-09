10 Artis Dukung Konser Virtual Symphony On The Go, Hiburan di Rumah Saja di Tengah Pandemi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Sepuluh artis terdiri atas delapan penyanyi solo dan dua grup band akan meramaikan konser “Symphony On The Go”.

Konser virtual tersebut digelar secara eksklusif oleh label musik Nagaswara di Bigo Live pada hari Sabtu, 5 September 2020, pukul 20.00 hingga 22.00 WIB.

Mereka yang tampil di konser tersebut Delon, Siti Badriah, Fitri Carlina, Bebizy, Sandrina, Dianna Dee, Selvy Gokuji, Mimie Fhara, Abad21 dan Datuk band.

“Melalui virtual konser ini, kami berharap pengguna dapat mengakses hiburan dengan cara yang lebih mudah. Kami juga mendorong pengguna untuk tetap #dirumahaja, dan membatasi untuk tidak bepergian ke luar rumah, serta saling memotivasi untuk tetap sehat,” ujar Kelly Zhang, Country Manager Bigo Live Indonesia.

Rahayu Kertawiguna selaku CEO Nagaswara setuju dengan program memudahkan penggemar musik untuk menikmati konser, dengan gelaran virtual.

"Ternyata kita tidak sendiri, terbukti Nagaswara dan Bigo Live sepakat kerja sama memberikan hiburan kepada seluruh lapisan masyarakat lewat konser musik live, yang diselenggarakan secara virtual, di layanan aplikasi Bigo Live," tutur Rahayu.

"Semoga persembahan dari kami di tengah pandemi Covid-19 ini dapat menghibur semuanya.